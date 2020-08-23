В Fortnite появится скин Росомахи и страницы из комиксов Marvel

Датамайнер нашел в файлах Fortnite упоминания о новых элементах четвертого сезона, которые будут связаны с вселенной Marvel. По его данным, в игре появится скин Росомахи.

Инсайдер предположил, что четвертый сезон будет основан именно на вселенной комиксов Marvel, а не на серии фильмов, как это было в прошлых кроссоверах. На карте также появятся новые локации и точки интереса, которые будут связаны с Тором и Росомахой.

Что касается скина Росомахи, то по одной из концепций, он будет адаптирован для образа банана Пили, как в меме Wolverine Banana. По информации датамайнеров, в следующем сезоне на карте будут разбросаны страницы из комиксов, которые нужно будет собирать.