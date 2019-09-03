Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт

В Fortnite появится электрическая ловушка

08:10

Epic Games объявила, что обновление v10.20 для Fortnite выйдет 3 сентября. С патчем в игре появится электрическая ловушка.

Впервые о новом устройстве стало известно 31 августа. О нововведении рассказали во внутриигровых новостях Fortnite. Пополнят ли разработчики арсенал другими видами оружия — неизвестно.

Ранее в сети появился слитый загрузочный экран десятого сезона Fortnite, на котором изображен «Куб Кевин». Артефакт исчез в конце шестого сезона. Собираются ли разработчики вернуть его в игру с обновлением v10.20, неизвестно.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-poyavitsya-elektricheskaya-lovushka

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир