В Fortnite появились cнежные бури
08:50
Игроки столкнулись со снежными бурями в Fortnite. Обычно к Рождеству и Новому году в игре появляется снег на земле, однако сейчас во время матчей периодически случаются метели, которые длятся пару минут и сильно ухудшают видимость.
Как сообщает Cybersport.ru, бури появляются в каждом матче в любом из режимов и никто не знает, с чем этом может быть связано. Метели начинаются в случайный момент без предупреждения. Epic Games ситуацию не прокомментировала.
«Зимний фестиваль» в Fortnite начался 18 декабря. До 2 января в игре будут доступны временные режимы, в том числе «Награда за голову», «Арсенал» и другие.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-poyavilis-cnezhnye-buri
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