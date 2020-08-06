В Fortnite появилась возможность водить машины и слушать радио

В Fortnite вышло обновление v13.40 под названием «Веселая поездка». Оно добавляет в игру возможность управлять автомобилями. Об этом Epic Games сообщила на официальном сайте.

Вместе с машинами в «?королевской битве» появились радиостанции, которые можно слушать во время езды. Специально для стримеров и блогеров разработчики предусмотрели режим, отключающий лицензированный контент.

Вероятно, в ближайшее время Epic Games также добавит в шутер танец, который является отсылкой к победе «Ливерпуля» в английской премьер-лиге.