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В Fortnite появилась возможность водить машины и слушать радио

17:35

В Fortnite вышло обновление v13.40 под названием «Веселая поездка». Оно добавляет в игру возможность управлять автомобилями. Об этом Epic Games сообщила на официальном сайте.

Вместе с машинами в «?королевской битве» появились радиостанции, которые можно слушать во время езды. Специально для стримеров и блогеров разработчики предусмотрели режим, отключающий лицензированный контент.

Вероятно, в ближайшее время Epic Games также добавит в шутер танец, который является отсылкой к победе «Ливерпуля» в английской премьер-лиге.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-poyavilas-vozmozhnost-vodit-mashiny-i-slushat-radio

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