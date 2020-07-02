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В Fortnite начали расти золотые грибы

2 июля 2020, 16:05

2 июля разработчики Fortnite выпустили хотфикс для игры, одновременно с которым добавили в «королевскую битву» новый предмет — «Золотой Гриб».

«Золотой Гриб» является одним из лучших щитов в игре — при использовании этого предмета игрок получает 100 единиц защиты. Всего с собой можно носить до трех грибов. Найти их можно только в лесах или на болотах, однако шанс появления крайне мал — 0,0001 процента.

Ранее в Fortnite началось событие «Летняя жара», которое продлится до конца третьего сезона. Вместе с ним в игру добавили новые временные режимы, облики и персонажа, напоминающего располневшего Тора из фильма «Мстители: Финал».

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-nachali-rasti-zolotye-griby

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