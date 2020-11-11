В Fortnite может появиться ежемесячная подписка

Epic Games разослала игрокам в Fortnite опрос, в котором спросила их об отношении к возможности введения ежемесячной подписки.

По словам геймеров, Epic Games планирует ввести подписку, цена которой будет варьироваться от 5 до 20 долларов. За ежемесячную плату пользователи получат боевой пропуск, предметы кастомизации, которых ещё нет в магазине, а также внутриигровую валюту.

11 ноября в Fortnite начнется событие «Кубок Черной Вдовы». Желающие смогут поучаствовать в парных сражениях в модифицированном формате «Выбывание». Лучшие дуэты получат шанс выиграть новую экипировку одноименной героини вселенной Marvel.