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В Fortnite может появиться ежемесячная подписка

16:20

Epic Games разослала игрокам в Fortnite опрос, в котором спросила их об отношении к возможности введения ежемесячной подписки.

По словам геймеров, Epic Games планирует ввести подписку, цена которой будет варьироваться от 5 до 20 долларов. За ежемесячную плату пользователи получат боевой пропуск, предметы кастомизации, которых ещё нет в магазине, а также внутриигровую валюту.

11 ноября в Fortnite начнется событие «Кубок Черной Вдовы». Желающие смогут поучаствовать в парных сражениях в модифицированном формате «Выбывание». Лучшие дуэты получат шанс выиграть новую экипировку одноименной героини вселенной Marvel.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-mozhet-poyavitsya-ezhemesyachnaya-podpiska

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