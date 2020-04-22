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В Fortnite могут добавить механики подводного плавания

16:02

В Fortnite, возможно, появится подводное плавание. Датамайнер Skin-Tracker обнаружил в файлах последнего обновления соответствующие анимации.

Официально Epic Games не анонсировала ничего связанного с подводным плаванием. Некоторые пользователи предположили, что разработчики планируют какое-то тематическое событие. Другие посчитали, что в будущем в «королевской битве» появится возможность плавать под водой, что может оказать серьезное влияние на геймплей. Не исключено, что это просто экспериментальная анимация или она будет привязана к какой-то эмоции или танцу.

Ранее сообщалось, что Epic Games выпустила мобильную версию Fortnite в официальном магазине Android — Google Play. Разработчики заявили, что это вынужденная мера.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-mogut-dobavit-mekhaniki-podvodnogo-plavaniya

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