В Fortnite могут добавить механики подводного плавания
В Fortnite, возможно, появится подводное плавание. Датамайнер Skin-Tracker обнаружил в файлах последнего обновления соответствующие анимации.
Официально Epic Games не анонсировала ничего связанного с подводным плаванием. Некоторые пользователи предположили, что разработчики планируют какое-то тематическое событие. Другие посчитали, что в будущем в «королевской битве» появится возможность плавать под водой, что может оказать серьезное влияние на геймплей. Не исключено, что это просто экспериментальная анимация или она будет привязана к какой-то эмоции или танцу.
Example:— Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) April 21, 2020
Will show more when everything else is done pic.twitter.com/MHlYkjGtVS
Ранее сообщалось, что Epic Games выпустила мобильную версию Fortnite в официальном магазине Android — Google Play. Разработчики заявили, что это вынужденная мера.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-mogut-dobavit-mekhaniki-podvodnogo-plavaniya