В Fortnite могут добавить механики подводного плавания

В Fortnite, возможно, появится подводное плавание. Датамайнер Skin-Tracker обнаружил в файлах последнего обновления соответствующие анимации.

Официально Epic Games не анонсировала ничего связанного с подводным плаванием. Некоторые пользователи предположили, что разработчики планируют какое-то тематическое событие. Другие посчитали, что в будущем в «королевской битве» появится возможность плавать под водой, что может оказать серьезное влияние на геймплей. Не исключено, что это просто экспериментальная анимация или она будет привязана к какой-то эмоции или танцу.

Example:



Will show more when everything else is done pic.twitter.com/MHlYkjGtVS — Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) April 21, 2020

Ранее сообщалось, что Epic Games выпустила мобильную версию Fortnite в официальном магазине Android — Google Play. Разработчики заявили, что это вынужденная мера.