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Сегодня, 11:54

В Fortnite добавили световые мечи и персонажей из Star Wars

Пьеретта АРКАН
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В Fortnite добавили световые мечи и персонажей из Star Wars.
Фото epicgames.com

Epic Games анонсировали две недели «Звездных войн» Fortnite. В игру вновь добавили световые мечи Люка Скайуокера, Кайло Рена и Мейса Винду, винтовку-бластер E-11, а также в магазин предметов Fortnite вернется вся экипировка «Звездных войн», которая не входила в состав боевых пропусков.

Помимо этого, в ходе заданий, которые доступны до 19:00 17 мая по московскому времени, игроки могут стать штурмовиком и пройти тренировку в новых заданиях «Звездных войн».

В ходе этих заданий будет возможность конфисковать лендспидер и использовать джедайскую контрабанду. Каждое здание Дня «Звездных войн» приносит опыт, а, выполнив пять заданий, вы получите эмблему Империи.

Источник: https://www.epicgames.com/fortnite/ru/news/may-the-4th-and-then-some-two-weeks-of-fortnite-x-star-wars-in-may-2022
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