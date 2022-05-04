В Fortnite добавили световые мечи и персонажей из Star Wars

Epic Games анонсировали две недели «Звездных войн» Fortnite. В игру вновь добавили световые мечи Люка Скайуокера, Кайло Рена и Мейса Винду, винтовку-бластер E-11, а также в магазин предметов Fortnite вернется вся экипировка «Звездных войн», которая не входила в состав боевых пропусков.

Помимо этого, в ходе заданий, которые доступны до 19:00 17 мая по московскому времени, игроки могут стать штурмовиком и пройти тренировку в новых заданиях «Звездных войн».

В ходе этих заданий будет возможность конфисковать лендспидер и использовать джедайскую контрабанду. Каждое здание Дня «Звездных войн» приносит опыт, а, выполнив пять заданий, вы получите эмблему Империи.