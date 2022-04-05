В Fortnite анонсирован новый кроссовер с Assasin's Creed Valhalla

8 апреля в королевской битве Fortnite стартует новый кроссовер с Assasin's Creed Valhalla.

В игру ожидается добавление большого количества контента, например: облики Эйвор и Эцио, украшения на спину в виде Щита, кирки «Топоры клана Ворона», дельтаплан «Драккар Сестры Волка» и эмоция «Боевой клич викинга». Последняя позволяет постучать топором о щит.

Кроме того, в игру вернули набор с Эцио из Assassin's Creed II, который вышел в начале марта — в него входит облик героя, кирка «Скрытый клинок Эцио» и эмоция «Жест ассасина».

Fortnite — компьютерная онлайн-игра в жанре «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году.