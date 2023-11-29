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Сегодня, 17:26

В фильме Mortal Kombat 2 воскресят культового героя, которого Соня убила в первой части

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Warner Brothers

Вероятнее всего, в сиквеле «киношного» Mortal Kombat появится персонаж, погибший в предыдущем фильме. Речь идет о Кано — классическом для серии злодее, который в очередной раз был убит Соней при помощи садового гномика.

Шао Кан. Шао Кан из грядущего фильма Mortal Kombat 2 показал свои тренировки

Тем не менее продюсер Тодд Гарнет выложил фотографию в багровых тонах, на которой заметен узнаваемый нож Кано. Фанаты предполагают, что красноватое освещение говорит о появлении Преисподней, где Кано самое место.

Источник: VGTimes
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