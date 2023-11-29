В фильме Mortal Kombat 2 воскресят культового героя, которого Соня убила в первой части

Вероятнее всего, в сиквеле «киношного» Mortal Kombat появится персонаж, погибший в предыдущем фильме. Речь идет о Кано — классическом для серии злодее, который в очередной раз был убит Соней при помощи садового гномика.

Тем не менее продюсер Тодд Гарнет выложил фотографию в багровых тонах, на которой заметен узнаваемый нож Кано. Фанаты предполагают, что красноватое освещение говорит о появлении Преисподней, где Кано самое место.