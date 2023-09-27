Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:28

В федерации рассказали, что нужно для получения разряда по компьютерному спорту

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что любой желающий может получить разряд по компьютерному спорту. По его словам, для этого нужно занять в региональном турнире определенное место, прописанное для каждой категории соревнований в Единой всероссийской спортивной классификации.

«Разряды по компьютерному спорту выдаются по результатам участия в официальных соревнованиях. Критерии присвоения разрядов опубликованы на сайте Министерства спорта РФ в разделе «Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» и доступны для ознакомления всем желающим. Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй — начиная с чемпионата муниципального образования, первый — с соревнований на уровне субъекта РФ», — приводит ТАСС слова Смита.

Президент Федерации компьютерного спорта России отметил, что для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений на официальных турнирах в аккредитованную региональную федерацию. Затем федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.

В 2024 году в Казани планируется провести Киберспортивные «Игры будущего». Соревнования будут проводиться по 16 дисциплинам.

Источник: https://tass.ru/sport/18854495
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В EA FC 24 появилась футболистка-инвалид с рейтингом выше, чем у многих здоровых игроков

Глава Capcom считает, что играм нужно стать еще дороже
Новости
RSS RSS
Все новости