В федерации рассказали, что нужно для получения разряда по компьютерному спорту

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что любой желающий может получить разряд по компьютерному спорту. По его словам, для этого нужно занять в региональном турнире определенное место, прописанное для каждой категории соревнований в Единой всероссийской спортивной классификации.

«Разряды по компьютерному спорту выдаются по результатам участия в официальных соревнованиях. Критерии присвоения разрядов опубликованы на сайте Министерства спорта РФ в разделе «Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» и доступны для ознакомления всем желающим. Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй — начиная с чемпионата муниципального образования, первый — с соревнований на уровне субъекта РФ», — приводит ТАСС слова Смита.

Президент Федерации компьютерного спорта России отметил, что для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений на официальных турнирах в аккредитованную региональную федерацию. Затем федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.

В 2024 году в Казани планируется провести Киберспортивные «Игры будущего». Соревнования будут проводиться по 16 дисциплинам.