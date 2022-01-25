В федерации прокомментировали нормативы физической подготовки для киберспортсменов

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит отметил, что нормативы, установленные стандартом подготовки киберспортсменов, позволят им быстрее прогрессировать и достигать более высоких результатов.

«В тренировочном и соревновательном процессе спортсмены уделяют от 15% до 30% времени общей физической подготовки — этот показатель теперь закреплен в официальном документе, — цитирует ТАСС Смита. — В большинстве профессиональных киберспортивных клубов, наряду с психологами и тренерами, есть и свои штатные специалисты по физподготовке. Научные исследования уже давно доказали, что между занятиями спортом и результатами интеллектуальной деятельности существует прямая связь. Физическая активность стимулирует работу мозга и позволяет киберспортсменам выступать на пределе своих возможностей».

«Нормативы физической подготовки присутствуют неспроста: это сделано для того, чтобы занимающиеся киберспортом были развиты гармонично и уделяли внимание не только интеллектуальным тренировкам, но и физическим. Такой подход позволит им прогрессировать быстрее и достигать более высоких результатов. Сами же нормативы соответствуют нормам ГТО», — добавил глава ФКС.

Согласно нормативам, опубликованным на портале правовой информации, мужчинам, в частности, необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м — за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки. В программу также входит «техническое мастерство».