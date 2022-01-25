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Сегодня, 09:34

В федерации прокомментировали нормативы физической подготовки для киберспортсменов

Президент Федерации компьютерного спорта России прокомментировал нормативы физической подготовки для киберспортсменов
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит отметил, что нормативы, установленные стандартом подготовки киберспортсменов, позволят им быстрее прогрессировать и достигать более высоких результатов.

«В тренировочном и соревновательном процессе спортсмены уделяют от 15% до 30% времени общей физической подготовки — этот показатель теперь закреплен в официальном документе, — цитирует ТАСС Смита. — В большинстве профессиональных киберспортивных клубов, наряду с психологами и тренерами, есть и свои штатные специалисты по физподготовке. Научные исследования уже давно доказали, что между занятиями спортом и результатами интеллектуальной деятельности существует прямая связь. Физическая активность стимулирует работу мозга и позволяет киберспортсменам выступать на пределе своих возможностей».

«Нормативы физической подготовки присутствуют неспроста: это сделано для того, чтобы занимающиеся киберспортом были развиты гармонично и уделяли внимание не только интеллектуальным тренировкам, но и физическим. Такой подход позволит им прогрессировать быстрее и достигать более высоких результатов. Сами же нормативы соответствуют нормам ГТО», — добавил глава ФКС.

Согласно нормативам, опубликованным на портале правовой информации, мужчинам, в частности, необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м — за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки. В программу также входит «техническое мастерство».

Источник: https://tass.ru/sport/13514755
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