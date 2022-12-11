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11 декабря, 14:46

В Федерации киберспорта России уверены в скором включении дисциплины в программу Олимпиады

Мария Гусева
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Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит считает, что дисциплина в скором времени будет включена в программу Олимпийских игр.

«Уже семь лет в Азиатских играх киберспорт является полноценной дисциплиной. В Токио перед открытием [Олимпиады] были факультативные истории, связанные именно с киберспортом, — цитирует ТАСС Смита. — В моем понимании киберспорт де-факто уже давно является частью большого спорта, и как следствие — олимпийского движения. Де-юре, естественно, к этому еще нужно пройти, потому что есть определенные сложности, есть непонимание, опасение. Естественно, это очередной шаг вперед, но не первый, я уверен, что в конечном итоге киберспорт станет частью большой олимпийской семьи. По определению к зимним относят то, для чего нужен снег и мороз, поэтому мы — летний вид спорта».

В июне 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) проведет первую олимпийскую неделю киберспорта.

Источник: ТАСС
Киберспорт
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