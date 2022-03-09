В файлах новой игры Valve нашли информацию о новом движке CS:GO и продолжении Half-Life Alyx

По информации популярного блоггера Тайлера Маквикера, в новой игре Aperture Desk Job от компании Valve в файлах нашли упоминание об обновленном движке Source 2 для CS:GO и продолжении Half-Life Alyx, а также о новом FPS-шутере Citadel.

Half-Life Alyx вышла 23 марта 2020 года, заработав 40,7 миллиона долларов и занимает 6-е место в списке лучших игр Steam, по данным SteamDB.

Citadel — это новая игра по вселенной Half-Life, которая может стать кооперативным шутером.