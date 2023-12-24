В Epic Games Store бесплатно отдают Ghostwire: Tokyo — геймерам из России понадобится VPN

Ghostwire: Tokyo стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store.

Это экшен-хоррор, в котором улицы Токио заполонили опасные потусторонние существа из японских городских легенд.

Главному герои предстоит разобраться с чудовищами и вернуть людей на улицы города. Сражаться герой будет при помощи духов и силы стихий.

Забрать игру можно до 25 декабря включительно. Но чтобы получить Ghostwire: Tokyo из России, понадобится VPN и аккаунт из другого региона.