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Сегодня, 17:22

В EA FC 24 появилась футболистка-инвалид с рейтингом выше, чем у многих здоровых игроков

Богдан Виноградов
Корреспондент
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EA FC 24.
Фото EA
Карточка Карсон Пикетт.
Фото EA
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Многие геймеры неоднозначно восприняли появление женщин-игроков в режиме Ultimate Team, указывая на то, что их рейтинг явно завышен по сравнению с мужчинами. Но разработчики пошли дальше — в игре появится футболистка, у которой отсутствует часть руки.

Карточка Карсон Пикетт.
Фото EA

В реальности американка Карсон Пикетт играет за клуб «Орландо Прайд» и национальную сборную, не используя протез.

EA&nbsp;FC 24. Мэддисон обрушился на EA FC 24 — стримера не устроили сильные футболистки

В EA FC 24 ее нельзя будет использовать в качестве вратаря, да и вбрасывать мяч она не станет, зато характеристики ее карточки превышают таковые у некоторых здоровых футболистов.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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