В Cyberpunk 2077 появится метро — для него даже сделали карту

CD Projekt RED все же решила добавить систему подземных путешествий в Cyberpunk 2077. В игре будет 19 станций, по которым можно кататься.

Более того, в игру добавят возможность ходить на свидания со своей второй половинкой и слушать музыку из радио вне машины.

Что еще изменится в игре:

— Гоночные заезды из квеста Клэр теперь можно переиграть и получить скидки на транспорт;

— Добавлено пять новых мотоциклов;

— Porsche Джонни получит альтернативную модель с открытой крышей и в раскраске группы Samurai;

— Гоняя на мотоциклах теперь можно швыряться ножами и топорами;

— Управление мотоциклов изменено. Теперь можно даже делать трюки;

— Теперь банды могут гнаться за игроком на машинах в зависимости от принятых решений в побочных квестах;

— Можно увеличить размер интерфейса;

— Добавлена поддержка геймпада DualSense на ПК.

Релиз дополнения запланирован на 5 декабря 2023 года.