В Cyberpunk 2077 обновили модель Джонни Сильверхенда — теперь он больше похож на Киану Ривза
После обновления Cyberpunk 2077 до версии 2.0 у Джонни Сильверхенда изменилась модель — теперь он больше стал похож на Киану Ривза.
Среди мелких обновлений в игре:
— Добавлен ряд коротких сцен, включая разговоры с Джонни при посещении квартиры Ви;
— В Найт-Сити появились новые секреты;
— Добавлена аркадная мини-игра «Драма травмы»;
— У рипера можно изменить татуировки;
— Транспорт неигровых персонажей теперь перестраивается, чтобы объехать препятствие;
— Плотность трафика транспорта меняется в зависимости от времени суток;
— Вне боя больше не расходуете выносливость на ускорение, скольжение или прыжки. Она расходуется стреляя из оружия дальнего боя и применяя оружие ближнего боя;
— Изменен баланс главных боссов базовой игры. Также добавлена система пробивания их брони;
— Теперь в мире игры можно найти термическую катану;
— У побежденных NPC больше нельзя найти одежду.
Обновление игры приурочено к скорому выходу дополнения Phantom Liberty. Его релиз запланирован на 26 сентября.