В CS:GO научились вычислять игроков по IP-адресам

Датамайнер Aquaris предупредил игроков о возможных уязвимостях CS:GO — они позволяют вычислить игрока по IP.

По словам Aquarius, уязвимость дает возможность хакерам получать точные IP-адреса участников рейтинговых матчей в CS:GO.

Также он рассказал, что такой эксплойт связан с GOTV (функцией просмотра рейтинговых матчей и трансляций CS в прямом эфире) и в любых других режимах он не работает.

После обнаружения уязвимостей Aquaris доложил об этом Valve. Студия признала проблему и пообещала исправить все уязвимости в ближайшее время.