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Сегодня, 13:17

В Counter-Strike 2 создали карту московского метро

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Департамент транспорта Москвы совместно с Большой киберспортивной лигой представили пользовательскую карту для Counter-Strike 2.

Карта представляет собой станцию метро с говорящим названием «Киберспортивная» — на ней игрокам в роли контр-террористов предстоит обезвредить команду врагов и не дать взорваться бомбе. На карте планируется целый турнир, который пройдет 11-12 ноября на Южном речном вокзале.

Counter-Strike 2. Теперь для Counter-Strike 2 можно публиковать свои карты

Возможность добавлять пользовательские карты в Counter-Strike 2 появилась в сегодняшнем обновлении.

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Теперь для Counter-Strike 2 можно публиковать свои карты
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