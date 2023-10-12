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В Counter-Strike 2 нашли встроенный «чит», позволяющий видеть сквозь стены

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Худший враг любого честного игрока в «контру» — это читы. Кому приятно состязаться с тем, кто видит тебя сквозь стены? Но в Counter-Strike 2 для этого не обязательно устанавливать программы и рисковать баном аккаунта — обыкновенная игра с настройками приводит к похожему результату.

Сообщается, что для этого необходимо ввести в консоль команду «Splitscreen_mode 2», после чего установить в настройках максимально возможный FOV. В итоге начнутся проблемы с текстурами, позволяющие видеть за ними других игроков.
Counter-Strike 2. Valve прогнулась под игроков и вернула в Counter-Strike 2 возможность тверкать

Вероятно, скоро этот эксплоит пофиксят. Информации о банах за его использование пока нет.

Источник: TG-канал
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