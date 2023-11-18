В Counter-Strike 2 начнут крутить пиратские фильмы

Благодаря недавнему патчу в Counter-Strike 2 появилась возможность создавать карты при помощи интерфейса Panorama UI, на которых будут проигрываться видеоролики.



А это значит, что теперь ничего не мешает создавать настоящие виртуальные кинотеатры, где будут проигрываться ролики с YouTube и даже целые фильмы — разумеется, нелегально.

Нечто подобное уже имело место в Garry's Mod, который работал на предыдущей версии Source.