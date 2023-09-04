В Counter-Strike 2 могут добавить кооперативные миссии

Valve может добавить кооперативные миссии в Counter-Strike 2 — информацию об этом нашел датамайнер Gabe Follower.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Также в игре могут появиться сезонные медали и отдельный режим сопровождения VIP-игрока, который был в Counter-Strike 1.6.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Релизная дата Counter-Strike 2 до сих пор неизвестна, однако сейчас Valve стабильно выдает пропуски в бета-тест. Чтобы получить возможность опробовать обновленный шутер, у вас должно быть активное звание в Counter-Strike: Global Offensive.