Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:21

В Counter-Strike 2 могут добавить кооперативные миссии

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve может добавить кооперативные миссии в Counter-Strike 2 — информацию об этом нашел датамайнер Gabe Follower.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Также в игре могут появиться сезонные медали и отдельный режим сопровождения VIP-игрока, который был в Counter-Strike 1.6.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Релизная дата Counter-Strike 2 до сих пор неизвестна, однако сейчас Valve стабильно выдает пропуски в бета-тест. Чтобы получить возможность опробовать обновленный шутер, у вас должно быть активное звание в Counter-Strike: Global Offensive.

Counter-Strike 2. В Counter-Strike 2 теперь могут поиграть все — что для этого нужно

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
История US Open: легенды и чемпионы турнира
Кузяев забил за «Гавр» в чемпионате Франции и получил прозвище «Царь»
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России процветает «серый» рынок видеоигр — он превысил официальный в 2 раза
Новости
RSS RSS
Все новости