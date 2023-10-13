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В «Человеке-пауке 2» погибнет хорошо знакомый геймерам злодей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

В интернете уже нетрудно найти спойлеры для новой части «Человека-паука 2». И сейчас мы раскроем судьбу одного из злодеев первой игры. Не читайте дальше, если не хотите испортить впечатления!

Marvels Spider-Man. В сеть слили 58 костюмов из «Человека-паука 2» — всего в эксклюзиве PS5 будет 65 костюмов

Шокер, один из самых известных врагов Человека-паука еще с комиксов, в новой части числится погибшим. Когда именно это происходит неизвестно — вполне возможно, что за кадром, между первой и второй частями.

Некоторые фанаты уже выразили неудовольствие тем, как Insomniac разбрасывается классическими злодеями. Впрочем, другие надеются, что Шокер все-таки погибнет по ходу действия игры.

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