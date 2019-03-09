В центре Токио будет построен киберспортивный комплекс

Японская компания Konami начала строительство новой киберспортивной базы в центре Токио.

Всего в здании будет 12 этажей, где расположат студию освещения турниров, магазины и киберспортивные секции. Строительство Konami Creative Center планируют завершить к концу 2019 года.

На церемонии открытия строительства президент компании Кимихико Хигасио отметил, что когда-нибудь "киберспортсмены будут так же популярны, как футболисты". Он заявил, что "хочет показать всему миру, что киберспорт не проиграет традиционным видам спорта".

Konami – издатель компьютерных игр. Студия разработала такие проекты, как Pro Evolution Soccer, Metal Gear и Silent Hill. Компания также занимается производством игрушек, аниме и других продуктов.