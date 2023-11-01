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Сегодня, 20:15

В CD Projekt RED хотят сделать из Cyberpunk 2077 нового «Ведьмака»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt Red

В CD Projekt RED заговорили о том, что серия Cyberpunk 2077 должна пройти через ту же эволюцию, что и «Ведьмак». Нарративный директор студии Игорь Саржинский заметил, что Cyberpunk 2077 был первой пробой пера в новом жанре, и что последующие игры во вселенной должны отличаться от оригинала настолько же, насколько «Ведьмак 3» отличался от «Ведьмака» 2007 года.

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В настоящий момент разработка продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion идет полным ходом. Впрочем, никакой информации о возможной дате релиза нет.

Источник: DTF
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