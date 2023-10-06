В Call Of Duty: Warzone появится новая карта Урзыкстан — она сделана по подобию Сирии

Activision показала новую карту для королевской битвы Call Of Duty: Warzone — игрокам предложат сражаться в Урзыкстане.

Урзыкстан — вымышленное государство, построенное на образе Сирии, появившееся в ремейке культовой Modern Warfare. Помериться силой в смертельном батл-рояле можно будет уже в начале декабря — после того, как в новой MW3 появится первый сезон боевого пропуска.

Call Of Duty: Modern Warfare. Фото Activision

Также Activision показала трейлер зомби-режима.

Сразиться с ордами живых мертвецов можно будет в день релиза Call Of Duty Modern Warfare 3 — шутер выйдет 10 ноября 2023 года.