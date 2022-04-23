В Borderlands 3 появится полноценный кроссплей

В ходе трехдневного игрового фестиваля PAX East, проходящего с 21 по 24 апреля в Бостоне (США), студия Gearbox объявила, что в шутере Borderlands 3 появится полная поддержка кроссплатформенности.

«Полный кроссплей появится этой весной. Благодаря обновлению игроки на консолях ПК, Xbox и PlayStation, а также в потоковом режиме через Stadia могут подключаться и играть вместе.» — подтвердили разработчики во время выступления на PAX East.

Borderlands 3 — это триквел шутера с элементами RPG в духе Diablo. Сюжет продолжает историю номерных предшественников и рассказывает о новых приключениях четверки Искателей Убежища.