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В Borderlands 3 появится полноценный кроссплей

Пьеретта АРКАН
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Афиша Borderlands 3.

В ходе трехдневного игрового фестиваля PAX East, проходящего с 21 по 24 апреля в Бостоне (США), студия Gearbox объявила, что в шутере Borderlands 3 появится полная поддержка кроссплатформенности.

«Полный кроссплей появится этой весной. Благодаря обновлению игроки на консолях ПК, Xbox и PlayStation, а также в потоковом режиме через Stadia могут подключаться и играть вместе.» — подтвердили разработчики во время выступления на PAX East.

Borderlands 3 — это триквел шутера с элементами RPG в духе Diablo. Сюжет продолжает историю номерных предшественников и рассказывает о новых приключениях четверки Искателей Убежища.

Источник: https://www.gamespot.com/articles/borderlands-3-adding-full-cross-play-soon-following-playstation-holdout/1100-6502715/
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