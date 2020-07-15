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В Австралии полиция задержала игроков в Pokemon Go — они нарушили карантин

16:50
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В австралийском штате Виктория полиция задержала двух человек, которые играли на улице в Pokеmon Go, несмотря на введенные в стране карантинные меры.

Двое мужчин ездили в машине и играли в Pokеmon Go. Полицейские разъяснили, что это занятие не относится к разрешенным во время карантина. Нарушителей ждет штраф.

Ранее полицейские английского города Стивенидж остановили автомобиль нарушителя карантина, который ловил покемонов в Pokemon Go несмотря на пандемию коронавируса. Игрока отправили домой с предупреждением.

До этого в игре увеличили количество монстров рядом с домами пользователей, чтобы они могли играть, не выходя на улицу. Разработчики приняли такие меры для обеспечения безопасности в связи с распространением COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/v-avstralii-policiya-zaderzhala-igrokov-v-pokemon-go-oni-narushili-karantin

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