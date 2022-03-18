В Apex Legends Mobile началась предварительная регистрация

Стартовала предварительная регистрация в Apex Legends Mobile на официальной странице игры. Пользователи смогут получить больше внутриигровых подарков в зависимости от момента активации аккаунта.

Разработчики обещают новые легенды, карты, геймплей, режимы, прогресс и интерактивные событиями. Скорее всего, игру можно ожидать уже летом.

Мобильная версия однако не будет поддерживать кросс-платформенную игру с версиями Apex Legends для ПК и консолей, но будет полностью бесплатной.