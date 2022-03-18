Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 16:46

В Apex Legends Mobile началась предварительная регистрация

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Стартовала предварительная регистрация в Apex Legends Mobile на официальной странице игры.

Стартовала предварительная регистрация в Apex Legends Mobile на официальной странице игры. Пользователи смогут получить больше внутриигровых подарков в зависимости от момента активации аккаунта.

Разработчики обещают новые легенды, карты, геймплей, режимы, прогресс и интерактивные событиями. Скорее всего, игру можно ожидать уже летом.

Мобильная версия однако не будет поддерживать кросс-платформенную игру с версиями Apex Legends для ПК и консолей, но будет полностью бесплатной.

1
0
Читайте также
Чечевица: польза и вред
Мостовой прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов и сказал, кто из оставшихся клубов станет главной сенсацией турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Blizzard представила дополнение «Путешествие в Затонувший Город»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости