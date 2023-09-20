В 2023 году геймеры из России потратили 135 миллиардов рублей на игры

За 9 месяцев 2023 года русские геймеры успели потратить порядка 135 миллиардов рублей на игры, поделились Ведомости.

Около 107 млрд рублей были потрачены напрямую, через официальные каналы, а оставшиеся 28 миллиардов — через посредников-перекупщиков.

Counter-Strike 2. Фото Valve

По результатам исследования (в нем приняло участие 1,2 тыс. человек) получилось, что каждый русский геймер в среднем потратил почти 5,5 тысяч рублей на виртуальные развлечения.