Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:53

В 2023 году геймеры из России потратили 135 миллиардов рублей на игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Counter-Strike 2.
Фото Valve
1/2

За 9 месяцев 2023 года русские геймеры успели потратить порядка 135 миллиардов рублей на игры, поделились Ведомости.

Около 107 млрд рублей были потрачены напрямую, через официальные каналы, а оставшиеся 28 миллиардов — через посредников-перекупщиков.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

По результатам исследования (в нем приняло участие 1,2 тыс. человек) получилось, что каждый русский геймер в среднем потратил почти 5,5 тысяч рублей на виртуальные развлечения.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
В России не хватает фигуристов? Федерация отменила соревнования для танцев и пар
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет русской озвучки
Новости
RSS RSS
Все новости