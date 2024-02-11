Успех Helldivers 2 — игра об истреблении жуков понравилась игрокам

Кооперативный экшен Helldivers 2 побил рекорд — впервые бывший эксклюзив Sony набрал более 155 тысяч игроков, играющих одновременно. До этого первое место занимал порт God of War — его онлайн составлял примерно 73 тысячи.

Helldivers 2 — продолжение первой части 2015 года выпуска. Игрокам нужно объединяться, чтобы противостоять нашествию инсектоидных монстров, стараясь не попадать по товарищам. Аудитория оценила геймплей, но раскритиковала внутриигровой магазин.