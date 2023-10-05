«Умная» техника от Xiaomi перестала работать в России

Вчера вечером в интернете стали массово появляться жалобы на технику фирмы Xiaomi из экосистемы «Умный дом» — от пылесосов и чайников до дверных звонков. Устройства попросту переставали работать из-за невозможности синхронизироваться с сервером или открыть приложение компании.

С подобными проблемами столкнулись пользователи из России и Белоруссии. Вскоре представители Xiaomi заявили, что речь идет о серверной неполадке и специалисты уже предпринимают усилия по ее устранению.

На момент написания новости известно, что компании удалось частично восстановить работоспособность системы, но проблема до сих пор не иссчезла.