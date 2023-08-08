Умер Леонид Володарский — легендарный голос эпохи видеокассет

8 августа Россия потеряла легендарный голос 90-х — умер Леонид Володарский. Человек, чей голос звучал во множестве фильмов, выходивших на кассетах в России.

Голосом диктора говорили герои фильмов «Безумный Макс», «Крестный отец», «Терминатор», «Звездные войны», «Крепкий орешек» и многих других.

Особенность работы Володарского, по его собственным высказываниям, в том, что фильмы он переводил синхронно и с первого раза. Он также признавался, что не смотрит фильмы в своем переводе.