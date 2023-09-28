Умер актер, сыгравший Альбуса Дамблдора в саге о Гарри Поттере

Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет.

Альбус Дамблдор. Фото Warner Bros.

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Он начал свою карьеру с Британского национального театра и обрел большую популярность после серии фильмов о Гарри Поттере.

Альбус Дамблдор. Фото Warner Bros.

За свою карьеру Гэмбон четырежды получал телепремию BAFTA как лучший актер, а также был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».