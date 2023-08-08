Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 16:23

Умельцы сделали летающую метлу из «Гарри Поттера» — летает она только по воде

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото YouTube-канал Hacksmith Industries.

Ютуберам с канала Hacksmith Industries удалось сделать полностью рабочую метлу для игры в Квиддич на воде.

Специальный серфингборд с подводным крылом приводит в движение механизм, благодаря чему метлой можно управлять. Единственный минус — очень громоздкая конструкция.

Для того, чтобы метлой можно было балансировать, «пилоту» необходимо надеть на плечи регулятор скорости метлы, что немного ломает впечатление о волшебном полете.

Источник: YouTube-канал Hacksmith Industries
0
Читайте также
«Монако» с Головиным в составе проиграл «Баварии» в товарищеском матче
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейросеть превратила звезд в бойцов Mortal Kombat — Криштиану Роналду похож на Супермена
Новости
RSS RSS
Все новости