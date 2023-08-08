Умельцы сделали летающую метлу из «Гарри Поттера» — летает она только по воде
Ютуберам с канала Hacksmith Industries удалось сделать полностью рабочую метлу для игры в Квиддич на воде.
Специальный серфингборд с подводным крылом приводит в движение механизм, благодаря чему метлой можно управлять. Единственный минус — очень громоздкая конструкция.
Для того, чтобы метлой можно было балансировать, «пилоту» необходимо надеть на плечи регулятор скорости метлы, что немного ломает впечатление о волшебном полете.
Источник: YouTube-канал Hacksmith Industries
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