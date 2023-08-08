Умельцы сделали летающую метлу из «Гарри Поттера» — летает она только по воде

Ютуберам с канала Hacksmith Industries удалось сделать полностью рабочую метлу для игры в Квиддич на воде.

Специальный серфингборд с подводным крылом приводит в движение механизм, благодаря чему метлой можно управлять. Единственный минус — очень громоздкая конструкция.

Для того, чтобы метлой можно было балансировать, «пилоту» необходимо надеть на плечи регулятор скорости метлы, что немного ломает впечатление о волшебном полете.