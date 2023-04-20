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Сегодня, 21:07

Украинский комментатор по Dota 2 V1lat получил бан на Twitch

Виталий Косик
Корреспондент
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Канал украинского комментатора Виталия V1lat Волочая забанили на стриминговой платформе Twitch, сообщает «РИА Новости».

Комментатор является сооснователем студии Maincast. Ранее его студия прекратила вести трансляции на русском языке.

Комментатор в соцсетях заявил, что его канал заблокировали на неделю за разжигание ненависти по отношению к россиянам.

Ранее Волочая активно обвиняли в русофобии и призывали жаловаться на его канал.

Данная блокировка стала для комментатора первой всю историю канала.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230420/kibersport-1866750402.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Киберспорт
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