Украинский комментатор по Dota 2 V1lat получил бан на Twitch

Канал украинского комментатора Виталия V1lat Волочая забанили на стриминговой платформе Twitch, сообщает «РИА Новости».

Комментатор является сооснователем студии Maincast. Ранее его студия прекратила вести трансляции на русском языке.

Комментатор в соцсетях заявил, что его канал заблокировали на неделю за разжигание ненависти по отношению к россиянам.

Ранее Волочая активно обвиняли в русофобии и призывали жаловаться на его канал.

Данная блокировка стала для комментатора первой всю историю канала.