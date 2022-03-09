Украинец Малиновский получил специальную карту игрока месяца Серии А в FIFA 22

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком февраля в итальянской Серии А и получил специальную карту в FIFA 22 в режиме Ultimate Team — 87 OVR. 28-летний полузащитник сыграл 3 матча (в одном из матчей выйдя на замену) забив один гол в ворота «Ювентуса».

На сайте futbin.com карточка подверглась критике от сообщества FIFA в комментариях, назвав награждение Руслана политическим и необоснованным, забыв про других кандидатов. Позже комментарии были закрыты.

С 2021 года итальянская Серия А совместно с EA Sports вручают награду лучшего игрока месяца, сопровождая ее специальной картой в Ultimate Team, которая составляется на основе реальных заслуг игрока за месяц. Ранее награду получали Калиду Кулибали, Хакан Чалханоглу, Душан Влахович, Джованни Симеоне и Джакомо Распадори.