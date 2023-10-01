Уголовные наказания, кредиты и коммуналка — что будет в российском The Sims

Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, подробнее рассказала о том, каким должен быть отечественный аналог The Sims.

По ее словам, в игре важно правильно отразить работу как гражданского, так и уголовного законодательства. Игроки должны учиться на примере геймплея. Так, чтобы открыть свой бизнес, будет нужно зарегистрировать ИП, а при необходимости — взять кредит.

За проступки персонажей последует административное или даже уголовное наказание. Должны быть затронуты и другие правовые аспекты жизни, вроде заключения браков и оформления пособий. Впрочем, депутат заметила, что с ее идеями можно и не соглашаться — важно сделать игру не только «правильной», но и интересной.