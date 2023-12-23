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Сегодня, 20:44

Ubisoft взломали — хакеры угрожают «слить» почти терабайт данных

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Не успела оправиться от взлома студия Insomniac, как аналогичная беда произошла с Ubisoft.
Неизвестные злоумышленники получили доступ к серверам компании на целых двое суток и успели выкачать почти терабайт данных (около 900 гигабайтов, если быть точным), прежде чем спохватились системные администраторы.

Marvel's Wolverine.В интернете назревает большой скандал — все из-за сливов Insomniac и GTA 6

Сообщается, что хакеры пытались получить и личные данные игроков в Rainbow Six: Siege, но это у них не вышло.

Вероятно, теперь взломщики потребуют выкуп, а не получив его — выложат информацию в открытый доступ, как это уже произошло с материалами по Marvel's Wolverine.

Источник: bleepingcomputer
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