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Сегодня, 13:18

Ubisoft удалила биографии российских оперативников в Rainbow Six Siege

Игорь Константинов
Читать «СЭ» в
Rainbow Six Siege.

Ubisoft удалила биографии русских оперативников на сайте Rainbow Six Siege. Об этом рассказал инсайдер под ником ScriptLeaksR6 на своей странице в Twitter.

Изменения коснулись оперативников Fuze, Glaz, Tachanka и Kapkan. Планируют ли разработчики что-то делать с ними в самой игре пока не ясно, но по информации инсайдера речь идет только об изменении биографии, а не удалении их из игры.

Компания Ubisoft пока не комментировала ситуацию.

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