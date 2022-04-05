Ubisoft анонсировали Rainbow Six Mobile

Мобильный шутер в формате битв 5 на 5 с разрушаемыми элементами Rainbow Six Mobile был официально анонсирован компанией Ubisoft.

Игра по большей части будет «мобильной копией» Rainbow Six Siege с упрощенным интерфейсом и меньшим количеством оперативников. На данный момент известно о двух игровых режимах с защитой зон и разминированием бомбы. Длительность матчей тоже претерпела изменения — мобильные схватки будут длиться всего три раунда.

Rainbow Six Mobile в течение трех лет разрабатывалась Монреальским отделом Ubisoft. Точная дата релиза неизвестна, но игру обещали выпустить до конца 2022 года на iOS и Android.