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Сегодня, 21:28

Ubisoft анонсировали Rainbow Six Mobile

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Ubisoft анонсировали Rainbow Six Mobile.

Мобильный шутер в формате битв 5 на 5 с разрушаемыми элементами Rainbow Six Mobile был официально анонсирован компанией Ubisoft.

Игра по большей части будет «мобильной копией» Rainbow Six Siege с упрощенным интерфейсом и меньшим количеством оперативников. На данный момент известно о двух игровых режимах с защитой зон и разминированием бомбы. Длительность матчей тоже претерпела изменения — мобильные схватки будут длиться всего три раунда.

Rainbow Six Mobile в течение трех лет разрабатывалась Монреальским отделом Ubisoft. Точная дата релиза неизвестна, но игру обещали выпустить до конца 2022 года на iOS и Android.

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