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Сегодня, 12:35

У «Вайс-Сити» появится профессиональный русский дубляж — спустя 21 год

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GTA Vice City.
Фото Rockstar Games

В сети появился трейлер полноценного русского дубляжа культовой GTA: Vice City — спустя 21 год после релиза оригинальной игры.

Переводом занимается команда GamesVoice. В озвучке игры участвуют известные актеры русского дубляжа: среди них Алексей Мясников (его голосом говорят Вин Дизель, Марк Руффало), Никита Прозоровский (голос Роберта Де Ниро), Андрей Бархударов (голос Джеки Чана, Тима Рота, Кевина Харта) и многие другие.

Были переведены не только голоса главных персонажей, но и голоса всех жителей Вайс-Сити и даже передачи на радио, которые можно послушать в машине.

Как заявили в студии, озвучку можно будет установить как на классическую версию игры, так и на ремастер оригинальной трилогии. Точная дата выпуска дубляжа неизвестна, но команда говорит, что он выйдет до конца 2023 года.

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