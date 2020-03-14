У тренера FaZe Clan по Fortnite обнаружили коронавирус
14:58
Тренер состава FaZe Clan по Fortnite Хью «DestinysJesus» Гилмор заразился коронавирусом. Об этом стало известно по результатам теста, который прошел 20-летний англичанин.
Тренер заболел на обратном пути в Лондон, куда возвращался после DreamHack Anaheim. Согласно официальной статистике, на момент публикации материала в мире зарегистрировано 145 373 случая заражения коронавирусом. Из них 5 429 закончились летальным исходом, а вылечиться удалось 71 696 заболевшим.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/u-trenera-faze-clan-po-fortnite-obnaruzhili-koronavirus
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020