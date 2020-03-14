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У тренера FaZe Clan по Fortnite обнаружили коронавирус

14:58
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Тренер состава FaZe Clan по Fortnite Хью «DestinysJesus» Гилмор заразился коронавирусом. Об этом стало известно по результатам теста, который прошел 20-летний англичанин.

Тренер заболел на обратном пути в Лондон, куда возвращался после DreamHack Anaheim. Согласно официальной статистике, на момент публикации материала в мире зарегистрировано 145 373 случая заражения коронавирусом. Из них 5 429 закончились летальным исходом, а вылечиться удалось 71 696 заболевшим.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/u-trenera-faze-clan-po-fortnite-obnaruzhili-koronavirus

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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