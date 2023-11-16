У создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 новое начальство — хозяином студии стал владелец NAVI

Новым хозяином GSC Game World стал Максим Криппа — владелец киберспортивной команды NAVI.

Такое решение вызвало массу споров, так как ранее ходили новости о том, что Криппа как-то связан с онлайн-казино и ставками.

Плюс смена основателя может негативно сказаться на разработке и дате выхода игры. Однако в GSC Game World отметили, что никаких крупных изменений в компании не произошло, а Криппа всегда был совладельцем студии.

S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти в феврале 2024 года.