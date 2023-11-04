У «Смуты» появились системные требования — для комфортной игры потребуется RTX 3080

Студия Cyberia Nova опубликовала системные требования для «Смуты». Для комфортной игры понадобится мощный компьютер.

Минимальные системные требования:

— ОС: Windows 10

— Процессор: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

— Оперативная память: 16 ГБ

— Место на диске: 50 ГБ

— Видеокарта: GeForce GTX 980 / GeForce GTX 1060

— Другое: DirectX 12

Рекомендуемые системные требования:

— ОС: Windows 10

— Процессор: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9

— Оперативная память: 32 ГБ

— Место на диске: 50 ГБ

— Видеокарта: GeForce RTX 3080

— Другое: DirectX 12

Сегодня игра стала доступна для предзаказа — купить ее можно за 1612 рублей.