У «Смуты» появились системные требования — для комфортной игры потребуется RTX 3080
Студия Cyberia Nova опубликовала системные требования для «Смуты». Для комфортной игры понадобится мощный компьютер.
Минимальные системные требования:
— ОС: Windows 10
— Процессор: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
— Оперативная память: 16 ГБ
— Место на диске: 50 ГБ
— Видеокарта: GeForce GTX 980 / GeForce GTX 1060
— Другое: DirectX 12
Рекомендуемые системные требования:
— ОС: Windows 10
— Процессор: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9
— Оперативная память: 32 ГБ
— Место на диске: 50 ГБ
— Видеокарта: GeForce RTX 3080
— Другое: DirectX 12
Сегодня игра стала доступна для предзаказа — купить ее можно за 1612 рублей.
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