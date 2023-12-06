У сайта GTA 6 появился русский язык — в игре будут субтитры?

Официальный сайт Grand Theft Auto 6 оказался переведенным на русский язык.

Пользователи заметили это вчера ночью — именно тогда страница с информацией об игре появилась в сети. Кто знает, возможно, продолжение культовой серии будет доступно с русскими субтитрами.

Ранее Rockstar выпустила Red Dead Redemption для Nintendo Switch и PlayStation 4 — в игре также присутствовали русские субтитры, хотя в изначальной версии игры для PlayStation 3 и Xbox 360 был только английский язык.