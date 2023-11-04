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У российской игры «Смута» открылся предзаказ — игра обойдется в 1612 рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

У «Смуты» от российских разработчиков открылся предзаказ в VK Play — игра стоит 1612 рублей.

«Россия, 1612 год, Смутное время. Страна разорена голодом и войнами. На трон рвутся самозванцы. В Кремле засел польский гарнизон. Казалось, надежды нет. Но в это тяжелейшее время всем Московским царством ценой огромных усилий собирались народные Ополчения. Войско Второго Ополчения под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина выдвинулось из Нижнего Новгорода на Москву. Мы последуем за ним вместе с молодым боярином Юрием Милославским», — говорится на странице игры.

1612 рублей — это временная цена на момент предзаказа. После релиза игры 26 февраля игра будет стоить 2015 рублей.

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