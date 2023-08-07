У россиян возникли проблемы с доступом к OpenVPN и WireGuard

Пользователи со всей России начали массово жаловаться на работу OpenVPN и WireGuard — чаще всего недовольства поступают от операторов мобильной связи МТС, Мегафон и Билайн.

VPN — это технология, позволяющая создать безопасное подключение пользователя к сети, организованной между несколькими компьютерами. Такое подключение можно использовать для обхода ограничений или доступа к заблокированным сайтам. Также VPN позволяет сохранять конфиденциальность в Сети.

OpenVPN и WireGuard — специальные протоколы, которые позволяют пользователю подключаться к Сети других компьютеров (например, в другой стране) для доступа к информации, которая может быть заблокирована.

На базе OpenVPN и WireGuard построены множество бесплатных VPN-сервисов. Массовые попытки блокировок VPN в нашей стране начались еще 31 мая 2023 года.