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Сегодня, 15:15

У россиян возникли проблемы с доступом к OpenVPN и WireGuard

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Пользователи со всей России начали массово жаловаться на работу OpenVPN и WireGuard — чаще всего недовольства поступают от операторов мобильной связи МТС, Мегафон и Билайн.

VPN — это технология, позволяющая создать безопасное подключение пользователя к сети, организованной между несколькими компьютерами. Такое подключение можно использовать для обхода ограничений или доступа к заблокированным сайтам. Также VPN позволяет сохранять конфиденциальность в Сети.

OpenVPN и WireGuard — специальные протоколы, которые позволяют пользователю подключаться к Сети других компьютеров (например, в другой стране) для доступа к информации, которая может быть заблокирована.

На базе OpenVPN и WireGuard построены множество бесплатных VPN-сервисов. Массовые попытки блокировок VPN в нашей стране начались еще 31 мая 2023 года.

Источник: Telegram-канал Пекарня
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