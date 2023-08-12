У россиян пропала возможность зарегистрировать аккаунт в турецком PSN

У обладателей консолей PlayStation в России появились проблемы с регистрацией турецких аккаунтов. Как заявляют игроки, магазин не открывается ни через браузер при помощи VPN, ни через саму консоль.

Это не первые жалобы на отсутствие возможности регистрации — подобное геймеры заметили еще несколькими днями ранее, однако сейчас количество недовольных все больше растет.

Также игроки жаловались на вечный бан турецких аккаунтов без какой-либо причины. Такие случаи были замечены еще в апреле этого года.